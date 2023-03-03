Используйте это вместо муки, и даже самое липкое тесто не пристанет к рукам: раскатается легко, как по щелчку пальцев

Тесто, скалка и мука

Тесто, скалка и мука. Фото: Global Look Press

Больше не нужно обильно посыпать стол мукой, работая с тестом.

Есть простой способ, который поможет избежать большого расхода муки, готовя что-то из теста для своих домашних. Например, те же пельмени или пирожки.

Как известно, мука подсушивает уже замешанное тесто, и оно не прилипает к рукам и поверхности.

Но есть лайфхак, который поможет и муку сэкономить, и оставить чистым стол.

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При работе с тестом нужно использовать бумагу для выпечки. Один лист пергамента положить на стол, вторым прикрыть тесто и можно начинать раскатывать его скалкой. Тесто прилипнет к бумаге, но легко от него отлипнет. Будьте уверены!

По материалам belnovosti.by

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