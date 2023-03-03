Используйте это вместо муки, и даже самое липкое тесто не пристанет к рукам: раскатается легко, как по щелчку пальцев

Есть простой способ, который поможет избежать большого расхода муки, готовя что-то из теста для своих домашних. Например, те же пельмени или пирожки.

Как известно, мука подсушивает уже замешанное тесто, и оно не прилипает к рукам и поверхности.

Но есть лайфхак, который поможет и муку сэкономить, и оставить чистым стол.

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