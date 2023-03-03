Кусочек к кусочку: сделайте это, и рыба точно не развалится при жарке — простой способ, который знают все опытные повара

Жареная рыба

Жареная рыба. Фото: Global Look Press

Замороженная рыба может превратиться в кашу на сковороде. Что делать, чтобы этого не случилось.

Замороженная рыба запросто может подвести и развалиться во время жарки. Чтобы неприятного казуса не случилось и на стол не пришлось подавать рыбную кашу вместе аппетитных прожаренных кусочков, нужно соблюсти пару моментов.

Опытные повара всегда поступают так. Мороженную рыбу готовят к жарке на сковороде заранее.

Размораживают не в теплом месте, а в холодильнике, заранее переложив туда из морозилки. И только потом вытаскивают и доводят до кондиции при комнатной температуре. Размороженная таким образом рыба сохранит свою форму во время жарки.

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Есть и еще одна хитрость. Размороженную рыбу разрезать на порции и каждый кусочек обработать солью, положить в дуршлаг и дать время стечь лишней жидкости. После этого можно панировать и отправлять на сковородку, которая обязательно должна быть раскаленной.

По материалам belnovosti.by

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