Кусочек к кусочку: сделайте это, и рыба точно не развалится при жарке — простой способ, который знают все опытные повара

Замороженная рыба запросто может подвести и развалиться во время жарки. Чтобы неприятного казуса не случилось и на стол не пришлось подавать рыбную кашу вместе аппетитных прожаренных кусочков, нужно соблюсти пару моментов.

Опытные повара всегда поступают так. Мороженную рыбу готовят к жарке на сковороде заранее.

Размораживают не в теплом месте, а в холодильнике, заранее переложив туда из морозилки. И только потом вытаскивают и доводят до кондиции при комнатной температуре. Размороженная таким образом рыба сохранит свою форму во время жарки.

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