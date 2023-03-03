Простейший способ быстро отмыть сантехнику: ванна и унитаз заблестят чистотой

Гости придут через час, а ваша ванная напоминается отхожее место на вокзале — есть простейший способ удалить налет с сантехники и отмыть ее до блеска. Причем копеечным средством. Этот бюджетный вариант отлично проходит для хромированных поверхностей.

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Сначала нужно приготовить смесь: к столовому уксусу добавить три столовые ложки соды. Если паста получилась слишком густой, можно подмешать к раствору столовую ложку холодной воды.

Далее это средство наносят на ржавчину или въевшийся налет. Оставить смесь на три минуты, а затем с помощью губки и воды смыть загрязнения. Для чистки сантехники также подойдет влажная губка, которую обмакнули в столовую ложку поваренной соли.