Как вернуть товарный вид кедам и кроссовкам после долгой носки: возьмите зубную пасту

Кроссовки и кеды потерлись после долгой носки? Не отчаивайтесь! Есть простой способ вернуть любимой обуви товарный вид. Ваши кеды будут как новые — словно их только что купили в обувном.

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Возьмите старую зубную щетку и немного зубной пасты. Аккуратно нанесите пасту на проблемные места методом втирки и оставьте на 10 минут, затем удалите массу влажной тряпкой.

Для начала проверьте, насколько эффективна паста на небольших загрязнениях, и только потом переходите к основной чистке пятен.