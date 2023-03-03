Как без следа и липких разводов снять наклейки с мебели: метод на два щелчка

Не знаете, как снять наклейки с мебели так, чтобы не осталось следа и липких разводов? Воспользуйтесь самым простым методом.

Многие родители пытаются «спасти» мебель, увидев, как дети «украсили» ее нелепыми наклейками. Такой декор с легкостью можно удалить с поверхности, не оставив царапин на деревянных или пластиковых панелях.

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Чтобы избавиться от надоевших наклеек на мебели, возьмите пластиковый шпатель. С его помощью можно счистить липучки, подогревая рабочее место феном. Так наклейки отойдут с поверхности намного быстрее, не оставив следов.