Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало: в ход идет копеечное средство

Устали протирать по десять раз на дню зеркало в ванной после всех домочадцев? Есть самый простой способ сделать так, чтобы зеркало не запотевало, если кто-то второй час принимает душ. От такой надоевшей «туманности» легко избавиться раз и навсегда. Причем с помощью копеечного средства.

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Нанесите немного автомобильного воска на зеркало, дайте ему высохнуть, а затем отполируйте поверхность мягкой сухой тканью. После этого ваше зеркало в ванной уже не будет запотевать. Пользуйтесь!