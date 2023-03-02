Как стать душой компании: Девять качеств, необходимых такому человеку

Хотите стать душой компании, чтобы к вам тянулись другие люди? Мастера по лайфхакам собрали девять признаков такого человека.

Доброта — усмирите свое эго, не пытайтесь быть лучше собеседника, не принижайте чужих достижений и не выпячивайте себя перед другими. Уверенность в себе — знайте себе цену, и другие вас тоже оценят. Комфортность — не напрягайте других, не пытайтесь их изменить, замечайте их хорошие стороны, пусть рядом с вами каждый почувствует себя «в своей тарелке». Позитив — избегайте негатива, заряжайте других положительной энергией. Поддержка — делайте комплименты, подбадривайте окружающих, помогайте им, делайте людей немного счастливее. Сотрудничество — не соревнуйтесь с другими, а стремитесь к общим результатам, относитесь ко всем без злобы и предубеждений. Ранимость — будьте открытым, не стесняйтесь показывать чувства, и тогда с вами тоже захотят поделиться сокровенным. Сила — не принижайте себя, сосредоточьтесь на своих достоинствах и не жалуйтесь на слабости. Внимательность — старайтесь узнать больше о своем партнере, дарите подарки, помните важные даты и события.

А теперь вперед и с песней, будущая душа компании!

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По материалам сайта lifehacker.ru