Как вывести свежие и старые пятна от кофе с одежды

Вывести кофейное пятно с одежды трудно, но вполне реально. Свежее пятнышко следует сразу же промочить с изнаночной стороны ткани холодной водой. Держать под краном лоскут стоит 10-15 минут. Если же след от кофе смыть не удалось, то можно попробовать следующий метод.

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Втереть в пятно от кофе жидкий стиральный порошок, за неимением его средство для мытья посуды и немного холодной воды. Оставить на 3-5 минут. Главное — не дать пятну высохнуть. Если речь идет о старых пятнах кофе, в этом случае одежду необходимо будет замочить в воде после того, как будет использовано жидкое моющее средство.

Каждые пять минут осторожно протирайте пятно пальцами. После 30 минут замачивания в холодной воде проверьте, осталось ли пятно от кофе. Если да, попробуйте замочить вещь еще на 5-15 минут в теплой воде, а затем тщательно промойте этот участок.