Как спасти сгоревшую кастрюлю: понадобится щепотка соды — посуда засияет, как новая

Многие хозяйки часами оттирают налипший жир и пригоревшие остатки еды с любимой посуды. Однако есть способы значительно проще — и ваша кухонная утварь будет снова сиять, как новенькая.

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При желании можно спасти даже сгоревшую кастрюлю. Так, для того чтобы отмыть посудину с пригоревшим блюдом, потребуется самая обычная пищевая сода. Щедро посыпьте ею дно кастрюли, добавьте 4-5 столовых ложки соли, затем налейте воды, чтобы покрыть пригорелое. Все это оставить на ночь.