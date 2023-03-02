Как сохранить свежесть овощей и зелени: только так не будут загнивать в холодильнике

Цены на овощи и фрукты неуклонно растут как на рынках, так и в супермаркетах. А вот хранятся такие свежие продукты сравнительно недолго. Как же спасти овощи от обветривания и загнивания в холодильнике. На этот случай есть свой метод, которым пользуются опытные домохозяйки.

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Сохранить свежесть овощей совершенно просто: для этого нужно выстелить на дно ящиков для зелени в холодильнике бумажные полотенца. Они впитают в себя избыточную влагу и предохранят овощи и зелень от гниения.