Как удалить следы маркера с мебели: проверяем лайфхак

Как удалить следы маркера с мебели: проверяем лайфхак

Следы маркера на мебели. Фото: Teleprogramma.pro

Причем использовать для этого мы будем не чистящее средство.

Следы от маркера иногда могут испортить внешний вид мебели. Особенно это распространено в семьях с детьми. Итак, проверим очередной совет из интернета: как оттереть маркер с твердой поверхности.

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