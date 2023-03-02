Как удалить следы маркера с мебели: проверяем лайфхак

Следы от маркера иногда могут испортить внешний вид мебели. Особенно это распространено в семьях с детьми. Итак, проверим очередной совет из интернета: как оттереть маркер с твердой поверхности.
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Следы маркера на мебели. Фото: Teleprogramma.pro
Следы от маркера иногда могут испортить внешний вид мебели. Особенно это распространено в семьях с детьми. Итак, проверим очередной совет из интернета: как оттереть маркер с твердой поверхности.
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