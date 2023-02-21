Народные советы: как натереть сыр так, чтобы он не прилипал к терке

Народные советы: как натереть сыр так, чтобы он не прилипал к терке

Терка с сыром. Фото: Teleprogramma.pro

Проверяем, работает ли очередной совет из интернета.

Когда мы натираем сыр на терке, например, для спагетти, то часто сталкиваемся с неприятностью - сыр прилипает к металлической поверхности. Чтобы избежать этого, воспользуемся советом из интернета.

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