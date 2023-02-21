Народные советы: как натереть сыр так, чтобы он не прилипал к терке

Когда мы натираем сыр на терке, например, для спагетти, то часто сталкиваемся с неприятностью - сыр прилипает к металлической поверхности. Чтобы избежать этого, воспользуемся советом из интернета.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Терка с сыром. Фото: Teleprogramma.pro
Когда мы натираем сыр на терке, например, для спагетти, то часто сталкиваемся с неприятностью - сыр прилипает к металлической поверхности. Чтобы избежать этого, воспользуемся советом из интернета.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».