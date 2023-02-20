Как в два счета отмыть всю кухню копеечным средством: сода плюс масло — весь жир уйдет

Хозяйки знают, как сложно отмыть поверхность кухонного гарнитура от жирных пятен. С ними далеко не сразу справляются даже новомодные и супердорогие средства. А сколько сил приходится тратить, натирая с усилием поверхности!

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Между тем в Интернете набирают обороты ролики, где блогеры делятся очень простым способом борьбы с жирными пятнами на корпусной кухонной мебели при помощи максимально дешевого самодельного средства.

Речь идет об элементарной смеси соды и растительного масла. Нужно взять оба вещества в соотношении один к одному, смешать, нанести на губку и убрать с ее помощью пятна. Затем просто протереть это место сухой тряпочкой. Вы будете удивлены результату!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».