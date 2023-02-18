10 советов, как начать зарабатывать больше независимо от сферы

Хотите зарабатывать больше? Есть ряд советов, что можно изменить не в самой работе, а в вашем подходе к ней, чтобы повысить свою ценность на рынке труда. О них рассказала ментор и предприниматель, эксперт по продажам в социальных сетях Катерина Дива.
1. Внешний вид
Встречают по одежке. Поэтому гардероб, макияж, укладка – все имеет значение. Стиль одежды, аксессуары дают понять, к какому кругу людей вы относитесь. Стремитесь внешне походить на тех, кем хотите стать.
2. Репутация
Зарекомендуйте себя человеком, на которого можно положиться, который умеет действовать в критических ситуациях, который нацелен на результат. Если вас начнут воспринимать именно так, уважение и ценность сразу же возрастут.
3. Эмоции и жесты
Поза, жесты, мимика — это тоже элементы вашего личного бренда. Сутулость, опущенные плечи, шаркающая походка расскажут собеседнику об апатии, низкой энергии и неуверенности в себе. Не беритесь за важные дела в плохом настроении. А если все же приходится работать «не в ресурсе», натяните на лицо дежурную улыбку и учитесь контролировать эмоции.
4. Поставленная речь и голос
Курсы ораторского мастерства прибавят вам уверенности в себе и научат людей слушать вас. Подстраивайтесь под собеседника и говорите на понятном ему языке.
5. Отношение к деньгам
Многим с детства вдолбили, что обилие денег – это рискованно и практически всегда незаконно. Но ваш труд должен достойно оплачиваться. Избавляйтесь от негативных установок, что богатство это зло.
6. Знание своих сильных и слабых сторон
Честно анализируем себя. Выставляем вперед свои лучшие качества, а «минусы» исправляем, чтобы они не мешали работе.
7. Умение заявлять о себе
Самопрезентация – это не хвастовство, а ваш инструмент по достижению большей зарплаты. Не бойтесь рассказать о своих навыках и успешно выполненных проектах. Подумайте, как показать себя лучшим образом.
8. Окружение
Ваш доход равен среднему уровню дохода нашего окружения — это аксиома. Если вам не нравится доход — меняйте окружение. Речь, конечно, не о том, чтобы отвернуться от школьных друзей или близких. Но совершенно точно стоит добавить в свой круг общения успешных людей, которые уже продают себя дороже и постоянно развиваются. Они станут для вас хорошим примером возможностей и покажут путь на свой уровень.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
9. Социальные сети
Ваши страницы в Сети и активность в них — это значимая часть личного бренда. Как вы в них себя проявляете? Что публикуете? Какое впечатление производите? Можно ли по ним судить о ваших знаниях, навыках и опыте? Идеально, если там можно увидеть ваши достижения, глубину личности. Пусть количество публикаций сменится качеством, а ваши посты демонстрируют, что вы крутой и дорогостоящий специалист.
10. Связи
Налаживайте новые полезные знакомства и не забывайте о старых. Общайтесь с людьми, поздравляйте их с днем рождения, комментируйте их фотографии. Полезные связи – это капитал.
По материалам журнала Marie Claire.