10 советов, как начать зарабатывать больше независимо от сферы

Хотите зарабатывать больше? Есть ряд советов, что можно изменить не в самой работе, а в вашем подходе к ней, чтобы повысить свою ценность на рынке труда. О них рассказала ментор и предприниматель, эксперт по продажам в социальных сетях Катерина Дива.

1. Внешний вид

Встречают по одежке. Поэтому гардероб, макияж, укладка – все имеет значение. Стиль одежды, аксессуары дают понять, к какому кругу людей вы относитесь. Стремитесь внешне походить на тех, кем хотите стать.

2. Репутация

Зарекомендуйте себя человеком, на которого можно положиться, который умеет действовать в критических ситуациях, который нацелен на результат. Если вас начнут воспринимать именно так, уважение и ценность сразу же возрастут.

3. Эмоции и жесты

Поза, жесты, мимика — это тоже элементы вашего личного бренда. Сутулость, опущенные плечи, шаркающая походка расскажут собеседнику об апатии, низкой энергии и неуверенности в себе. Не беритесь за важные дела в плохом настроении. А если все же приходится работать «не в ресурсе», натяните на лицо дежурную улыбку и учитесь контролировать эмоции.

4. Поставленная речь и голос

Курсы ораторского мастерства прибавят вам уверенности в себе и научат людей слушать вас. Подстраивайтесь под собеседника и говорите на понятном ему языке.

5. Отношение к деньгам

Многим с детства вдолбили, что обилие денег – это рискованно и практически всегда незаконно. Но ваш труд должен достойно оплачиваться. Избавляйтесь от негативных установок, что богатство это зло.