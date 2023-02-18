Лучше деньгами: какие подарки мужчины ждут к 23 Февраля - опрос

Среди 1500 россиян провели опрос о подарках на 23 Февраля.

29% мужчин проголосовали, что хотят получить от милых дам деньги и подарочные карты, 24% согласны на обычные полезные подарки - носки или пену для бритья. Еще 17% отметили, что для них главное не подарок, а внимание, так что презентовать им можно все, что угодно. 16% мужчин хотели бы получить свободное время для себя, а последние 14% респондентов проголосовали за сюрприз.

А что касается женщин, то 64% из них собираются подарить полезный подарок, а деньги и подарочные карты – только 20%. Оставшиеся 16% проголосовали за «запоминающийся подарок для души», что бы это ни значило.