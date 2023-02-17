Необычные поделки: как смастерить ночник из мандарина

Ночник из мандарина

Ночник из мандарина.Фото: Teleprogramma.pro

Порадуйте детей милым светильником-котиком.

Иногда приятные мелочи можно сделать своими руками буквально из подручных материалов. Так, превратите кожуру от мандарина в хорошенький ночник, который порадует и детей, и взрослых.

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