12 советов по экономии от страдающей в кризис американки

Как сэкономить деньги, когда все вокруг дорожает? Посмотрим, какие советы дает американский обыватель из Калифорнии. 28-летняя журналистка Морган Слосс с портала Buzzfeed поделилась со своими читателями следующими лайфхаками домашней экономии.
1. Выжимать все до последней капли.
Морган призналась, что добавляет немного воды в бутылку с почти закончившимся мылом или шампунем, чтобы их хватило еще на один-два раза. Так же она поступает и с молоком.
2. Питаться дома.
Женщина пишет, что цена на ее любимую замороженную пиццу подскочила с 6,99 до 8,99 доллара. Но это все равно дешевле, чем питаться в кафе.
3. А если не дома, то покупать в ресторанах детские порции.
Они дешевле взрослых.
4. И пользоваться купонами и скидочными акциями.
Даже в тех магазинах и общепитах, куда обычно не ходишь, — лишь бы дешевле.
5. Использовать любые возможные скидки на бензин.
Бензин в Америке, по словам Морган, «тошнотворно дорог».
6. Искать дешевые варианты любимых занятий.
Журналистка описала случай, когда не захотела ехать с друзьями в ресторан, а попросила их заехать к себе после ужина. Так она все равно весело провела с ними время, но не тратилась на такси и еду (сомнительный, если честно, совет).
7. Отписаться от рассылок любимых магазинов.
В трудные времена не нужно, чтобы вас соблазняли новыми коллекциями свечей и платьев.
8. Отменить все неважные платные подписки и членства.
У россиян это обычно подписки в смартфоне или в онлайн-сервисах.
9. Отказаться от косметических услуг.
Из-за экономии Морган больше не делает маникюр, наращивание ресниц и коррекцию бровей. А очень хочется.
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10. Распродавать старые и ненужные вещи.
А вдруг они кому-то нужны на условном «Авито»?
11. Отправляясь в магазин, всегда составлять список продуктов.
И не делать спонтанных покупок.
12. И, конечно же, искать скидки на еду!
Американка покупает продукты, у которых вот-вот истечет срок годности, чтобы сэкономить.