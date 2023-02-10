12 советов по экономии от страдающей в кризис американки

Как сэкономить деньги, когда все вокруг дорожает? Посмотрим, какие советы дает американский обыватель из Калифорнии. 28-летняя журналистка Морган Слосс с портала Buzzfeed поделилась со своими читателями следующими лайфхаками домашней экономии.

1. Выжимать все до последней капли.

Морган призналась, что добавляет немного воды в бутылку с почти закончившимся мылом или шампунем, чтобы их хватило еще на один-два раза. Так же она поступает и с молоком.

2. Питаться дома.

Женщина пишет, что цена на ее любимую замороженную пиццу подскочила с 6,99 до 8,99 доллара. Но это все равно дешевле, чем питаться в кафе.

3. А если не дома, то покупать в ресторанах детские порции.

Они дешевле взрослых.

4. И пользоваться купонами и скидочными акциями.

Даже в тех магазинах и общепитах, куда обычно не ходишь, — лишь бы дешевле.

5. Использовать любые возможные скидки на бензин.

Бензин в Америке, по словам Морган, «тошнотворно дорог».

6. Искать дешевые варианты любимых занятий.

Журналистка описала случай, когда не захотела ехать с друзьями в ресторан, а попросила их заехать к себе после ужина. Так она все равно весело провела с ними время, но не тратилась на такси и еду (сомнительный, если честно, совет).