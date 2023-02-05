Что делать, если муж мало зарабатывает? Совет Розы Сябитовой

4 февраля телевизионная сваха Роза Сябитова ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поступил от девушки, у мужа которой достаточно скромные доходы.

«Что делать, если муж мало зарабатывает? – спросила подписчица по имени Ольга. – И, вроде как, старается найти что-то получше, но не получается, у всех проблемы с работой, кризис. Разводиться вряд ли выход, ибо человек очень хороший, детей очень любит, а они его. Да и на женщину под 40 и за 40 с детьми и маленькой зарплатой вряд ли встанет очередь из богатых кавалеров. Что делать, если все прекрасно в семье, кроме денег?»

Сябитова ответила следующее:

«Когда я была в возрасте молодой невесты, моя бабушка всегда напоминала мне о том, что если я хочу сытых дней больше, то замуж нужно выходить за богатого, а если счастливых дней хочу больше, то за простого парня. Так как у него всегда найдется время с сыном в футбол поиграть, и сходить на утренник в детский сад. Правда, денег хватать не будет, и вы не отдохнете на модном курорте».

«И еще она говорила: «Что в жизни нет справедливости». Это как в сказке, надпись на камне: «Направо пойдешь - коня потеряешь, налево… Прямо пойдешь - счастье найдешь». Другими словами, если вы выбрали свой путь, то там только этот сценарий. Если хотите изменить его, вам надо вернуться к камню, и пойти другой дорогой. Вам я посоветую, жить счастливо с мужем, раз посчастливилось встретить хорошего человека. Цените, что у вас есть, и живите по своему достатку, не завидуя другим».