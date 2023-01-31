Народное средство: как почистить духовку от загрязнений

Почистить духовку от застарелых загрязнений - задача со звездочкой. Может быть, справиться с ней помогут народные средства. Проверка очередного совета из интернета - в нашем видео.
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Как почистить духовку. Фото: Teleprogramma.pro
Почистить духовку от застарелых загрязнений - задача со звездочкой. Может быть, справиться с ней помогут народные средства. Проверка очередного совета из интернета - в нашем видео.
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