Народное средство: как почистить духовку от загрязнений

Как почистить духовку

Как почистить духовку. Фото: Teleprogramma.pro

Проверяем на эффективность еще один совет из интернета.

Почистить духовку от застарелых загрязнений - задача со звездочкой. Может быть, справиться с ней помогут народные средства. Проверка очередного совета из интернета - в нашем видео.

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