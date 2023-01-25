Четыре способа привлечь удачу - метод простой и рабочий

Психолог с многолетней практикой Филипп Габийе считает, что есть несколько действенных способов, чтобы привлечь к себе удачу. Эти простые методы доступны всем и вполне действенны. А главное они не требуют каких-то особенных затрат. Скорее целенаправленности, усердия и старательности.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первое - поставить задачу
Психолог считает, что привлечь к себе удачу можно в том случае, если ваша идея будет правильно запрограммирована. Для начала нужно поставить перед собой цель, которую важно достичь.
Второе - открыться миру
В какой-то степени нужно прислушаться к внутреннему голосу, выглянуть из своих раковины. Обратить внимание на то, что происходит вокруг и в мире. Не пугаться нового.
Третье - использование неудачи
Никто не застрахован от разочарований и неудач. Важно научиться использовать провалы как уроки. Вместо того, чтобы впадать в отчаяние, стоит проводить работу над ошибками.
Четвертое - стать талисманом для других
Перестроиться на позитивный лад, проявлять великодушие. Психологи уверены, чем обширнее сеть личных контактов, тем больше знакомых, общение с которыми может быть полезным.
По материалам psychologies.ru