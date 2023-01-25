Четыре способа привлечь удачу - метод простой и рабочий

Психолог с многолетней практикой Филипп Габийе считает, что есть несколько действенных способов, чтобы привлечь к себе удачу. Эти простые методы доступны всем и вполне действенны. А главное они не требуют каких-то особенных затрат. Скорее целенаправленности, усердия и старательности.

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Первое - поставить задачу

Психолог считает, что привлечь к себе удачу можно в том случае, если ваша идея будет правильно запрограммирована. Для начала нужно поставить перед собой цель, которую важно достичь.

Второе - открыться миру

В какой-то степени нужно прислушаться к внутреннему голосу, выглянуть из своих раковины. Обратить внимание на то, что происходит вокруг и в мире. Не пугаться нового.