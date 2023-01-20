Как убедиться, что трикотажная вещь прослужит долго

Покупая новую трикотажную вещь, можно проверить, прослужит ли она долго и как быстро на ней появятся катышки. По крайней мере, так гласит совет из интернета. Проверим, работает ли этот лайфхак.
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Трикотажная вещь. Фото: Teleprogramma.pro
Покупая новую трикотажную вещь, можно проверить, прослужит ли она долго и как быстро на ней появятся катышки. По крайней мере, так гласит совет из интернета. Проверим, работает ли этот лайфхак.
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