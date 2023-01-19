Измена не за горами! Пять признаков того, что женатый мужчина тайно обдумывает развод

Измена не за горами! 5 признаков того, что женатый мужчина тайно обдумывает развод

Флирт. Фото: Global Look Press

На какие сигналы в поведении любимого стоит обратить внимание.

Когда супружеские отношения держатся от распада на тонкой ниточке, поведение мужчины можно легко просчитать. Так считает доктор психологических наук Юлия Хадарцева. Что именно отличает того, кто готов и к измене, и к разводу, — упустить такое из виду едва ли удастся. Но стоит ли закрывать глаза и мириться с таким положением дел. Выдать мужа-предателя могут определенные признаки в поведении. 

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  • Постоянные задержки на работе без явного на то повода — игнорировать такие отлучки нельзя ни в коем случае, особенно, если вторая половинка отключает телефон. 
  • Отсутствие мужчины во время праздников. Не стоит на слово верить ловко сплетенному оправданию.
  • Мужчина игнорирует личные интересы второй половинки. Проявляет малое участие в семейной жизни, зато стремится проводить время с друзьями.
  • Мужчина перестает планировать с вами будущее.
  • Тайные переписки.

По материалам vnimanie.pro.

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