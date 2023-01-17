«Можно даже не заходить»: Константин Ивлев назвал пять признаков плохого общепита

Известного шеф-повара Константина Ивлева попросила назвать пять признаков того, что ресторан плохой. 49-летний повар назвал топ-5 показателей, не задумываясь.

1. При входной группе грязь, бычки и мусор.

«Перед тем, как открыть двери заведения, обдайте его взором. Если там будут грязь, бычки и мусор, можно даже не заходить. Это люди себя не уважают. Театр начинается с вешалки, заведение начинается с входной группы», — рассуждает шеф в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

2. В зале пахнет кухней.

3. Страшный/ая хостес или администратор.

4. Большое меню — целая книга с переизбытком блюд.

5. Меню в виде кожаной папки с файлами, где еще напечатано приветствие/обращение к посетителю.