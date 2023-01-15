Чтобы переписку никто не прочел: эксперт поделился советами, как обезопасить домашнюю сеть Wi-Fi

Злоумышленники вполне могут взломать домашнюю сеть Wi-Fi любого пользователя, в ряде случаев им для этого даже не понадобиться особое оборудование. А самое неприятное во всей этой ситуации, что «жертва» даже не заметит утечки данных.

Получив доступ к роутеру стороннее лицо может выудить из него детали вашей личной переписки и даже пароли от важных сайтов. Что можно сделать, чтобы обезопасить свою информацию, журналистам рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Вураско. Он посоветовал владельцам роутеров выбрать оптимальный тип шифрования для своей домашней сети и защитить ее уникальным паролем.

«К сожалению, признаков того, что ваш роутер находится под контролем злоумышленников, не существует. Поэтому я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде. Также выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2 (его можно выбрать в настройках роутера, – Прим. авт.)», – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

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Он добавил менять пароль на роутере каждый месяц нет необходимости, но делать это с определенной периодичностью все-таки стоит.