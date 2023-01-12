«Закрыть бетономешалку»: Утяшева поделилась советами, как перестать наедаться на ночь

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева написала большой пост о ночном «дожоре» — когда руки так и чешутся открыть холодильник и слопать что-нибудь вкусненькое в нежелательные для этого часы.

37-летняя спортсменка отметила, что для нее эта проблема тоже актуальна, и дала ряд советов, как «закрыть бетономешалку».

Вот, что рекомендует звезда в Telegram:

«Пересмотреть вечерние активности. Не знаю как у вас, но у меня во время просмотра сериалов и фильмов руки так и тянутся к «попкорну». Вашим триггером может быть что-то другое — понаблюдайте за собой. В любом случае, в стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям». «Добавить легкую физическую активность перед сном. Это могут быть прогулки в спокойном темпе, под музыку или за разговором с подругой. Если за окном — минус 100, то с той же подругой отправляемся в зал и медленно ходим на беговой дорожке». «Нет компании? Тогда достаем коврик для йоги. Замечала, что после йоги хочется разве что воды и засыпается очень легко». «И последнее, если ночного перекуса ну никак не избежать (совсем на голодный желудок бывает тяжело уснуть), заменяем «запрещенку» вроде тортов на: нежирные сорта рыбы (особенно белые), ягоды (лидер здесь — вишня, способствует активной выработке мелатонина), кислая молочка (так же, как и вишня, помогает выработать «гормон сна»), яйца (но только белок, в одном белке не больше 50 ккал, так что можно съесть сразу несколько без вреда для фигуры)».

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