Как обновить чугунную сковороду

Российские хозяйки вряд ли откажутся о такого многофункционального и долговечного прибора, как чугунная сковорода. Но с годами эта посуда приобретает ужасный вид от въевшегося жира и ржавчины. Как привести ее в порядок?

Для начала сковородку необходимо почистить, и это самая трудоемкая часть процесса. Используем обычное моющее средство для посуды, горячую воду и жесткую щетку. Затем наносим средство для глубокой очистки чугунной посуды и еще раз трем все загрязненные места жесткой стороной губки. Поверхность посуды должна стать гладкой.

Если в итоге вы увидите, что какие-то участки сковороды приобрели серый цвет, не беспокойтесь — на функциональные свойства предмета это не повлияет.

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