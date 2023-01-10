Как обновить чугунную сковороду

Российские хозяйки вряд ли откажутся о такого многофункционального и долговечного прибора, как чугунная сковорода. Но с годами эта посуда приобретает ужасный вид от въевшегося жира и ржавчины. Как привести ее в порядок?
Для начала сковородку необходимо почистить, и это самая трудоемкая часть процесса. Используем обычное моющее средство для посуды, горячую воду и жесткую щетку. Затем наносим средство для глубокой очистки чугунной посуды и еще раз трем все загрязненные места жесткой стороной губки. Поверхность посуды должна стать гладкой.
Если в итоге вы увидите, что какие-то участки сковороды приобрели серый цвет, не беспокойтесь — на функциональные свойства предмета это не повлияет.
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Далее нужно хорошенько прополоснуть посуду и высушить ее. Засовываем сковородку в духовку и греем в течение десяти минут при температуре 200 градусов — чтобы полностью удалить влагу. Достаем предмет (используйте кухонные рукавицы) и натираем его со всех сторон любым растительным маслом с высокой температурой образования копоти. Для этого можно использовать бумажное полотенце или чистую тряпочку.
Затем нам снова понадобится печь. Кладем на дно духовки лист алюминиевой фольги или пергаментной бумаги (чтобы собрать падающие капли масла) и ставим сковороду вверх дном на решетку, расположенную на самом верхнем уровне духового шкафа. «Запекаем» посудину в течение часа при температуре 200 градусов, потом выключаем печь и ждем, пока все остынет.
Если после этой процедуры на сковородке еще остались пятна серого цвета, снова смажьте ее маслом и снова подержите в духовке — они должны потемнеть.
По материалам сайта Lifehacker.