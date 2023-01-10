Как вернуть форму севшему после стирки свитеру

Свитер сел после стирки? Вот так неприятность! Ловите лайфхак, как действовать в такой ситуации.

Возможных причин «уменьшения» свитера несколько:

неправильная температура воды;

резкая смена температур, от которой сжимаются и деформируются волокна;

большое количество оборотов при сушке.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Чтобы вернуть свитеру форму, нужно действовать, пока он не высох. Налейте в раковину/тазик теплой воды и добавьте детский шампунь или кондиционер для волос (от колпачка до трети стакана). Замочите одежду на 10 минут, чтобы волокна ткани снова растянулись.

Затем выньте, аккуратно сливая лишнюю воду. Не отжимайте и не полощите свитер в чистой воде. Возьмите два больших полотенца. Одно расстелите на ровной поверхности, разложите на нем свитер и накройте вторым. Скрутите это «бутерброд» в рулон, чтобы впитать воду. И носите свитер на здоровье!

По материалам журнала «Новый очаг».