Кармическая связь! Три пары знаков зодиака, которые родились, чтобы найти друг друга - любовный гороскоп

Три пары знаков зодиака могут рассчитывать на безоговорочную взаимность. Это те везунчики, чьи союзы были созданы на небесах. Главное - не упустить свою любовь. Браки этих счастливчиков будут поистине гармоничными и удачными. И все потому что у этих парочек идеальная совместимость. Они знают, чего хочет их вторая половинка, умеют слушать и отвечают взаимностью.

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Телец / Козерог

В основе их чувств лежит сильная страсть и эмоциональность. Эту любовь нельзя назвать хрупкой паутинкой, скорее наоборот, эта мощная несокрушимая сила.

Однако помимо страсти эту пару знаков зодиака объединяет еще и мировоззрение. Телец и Козерог - оба не слишком романтичны, но зато умеют всецело восхищаться своим партнером. Эта пара должна помнить, что их счастью многие завидуют. Однако Телец и Козерог остаются верны друг другу.