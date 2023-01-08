Карма бедности: женщины с этими пятью именами будут прозябать в нищете до конца дней

Женщины с этими пятью именами влачат незавидную долю особенно на закате жизни. Им не удается скопить капитал, который прокормил бы их в старости. Неумение управлять финансами приводит к тому, что они прозябают в нищете, считая копейки и перебиваясь с хлеба на воду.

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Аделина

Обладательница этого имени в старости дорого платит за шальную молодость. Она словно стрекоза из басни - вместо того, чтобы обзаводиться домом, гуляет и кутит. Опомнится Аделина только на закате жизни. И как говорится за спиной ни кола, ни двора. Эта дамочка всю жизнь пытается поймать в свои сети богатого мужчину. И все напрасно. А карма бедности больно ударит по красотке на пенсии.

Лариса

Эта женщина чересчур самоуверенна и упряма. Зачастую Лариса влачит одинокое существование. Мужья, дети, родственники и друзья - все разбегаются кто куда, устав от нотаций и придирок этой особы. К черте бедности Ларису может подвести ее пагубные привычки, среди которых пристрастие к спиртным напиткам.

Елена

Эта трудолюбивая карьеристка не может обеспечить себе сытую старость. И все потому что Елена чаще всего выбирает себе не ту профессию. Трудится она много, а вот вложенные силы никак не окупаются. Доход у нее скоромный. Единственный шанс - удачно выйти замуж. Но в браке везет далеко не всем. Поэтому Елена может встретить старость в бедности.