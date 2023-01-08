Любой потерят голову! Женщины с этими пятью именами крутят мужчинами как хотят

Некоторым женщинам с легкостью удается покорить своей воле неуступчивых и резких мужчин. В чем их секрет? Эзотерики считают, что некоторые женские имена для представителей сильного пола звучат более мягко, чарующе. Разумеется, мудрые дамы, которые уже успели прочувствовать силу своего магнетизма, знают, как смягчить нрав второй половинки. Они, можно сказать, крутят мужчинами как хотят, пуская в ход свое обаяние.

А вот пять имен неизменных чаровниц, которые благодаря удачному сочетают звуков, притягивают к себе сильный пол.

Так, специалисты заметили, что кавалерам кажутся симпатичнее дамы, в именах которых есть придающие женственность звуки «л», «м», «н».

Анна

Обладательница этого имени одновременно может проявить и хрупкость натуры и стальную выдержку. Разумеется, такое сочетание интригует мужчин, которые готовы на все, чтобы разгадать тайну загадочкой красавицы. При желании Анна станет верной женой, хорошей хозяйкой и замечательной мамой. Но и свою хватку она не ослабит. Для любимого эта женщина всегда будет самой привлекательной.

Анжелика

Эти девушки осознают, какое впечатление производят на мужчин. Анжелика может казаться меланхоличной, она погружена в себя, где скрыта целая Вселенная. Мужчин эта красавица покоряет умом, проницательностью, заставляя сильный пол буквально сгорать от желания разгадать ее тайну.

Елена

Обладательница этого имени позволяет своему мужчине быть защитником, занимая позицию слабой и ранимой. Таким образом ее любимый всегда чувствует себя рядом с ней сильным, всевластным. Конечно, с молчаливого разрешения этой проницательной особы. Если же Елена понимает, что ее мужчина слаб, то она с радостью берет на себя роль его матери, защищая, оберегая и заботясь о второй половинке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».