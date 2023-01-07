В январе и феврале стоит поработать: юрист назвала лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

Когда будет разумнее всего взять отпуск на работе в 2023 году? Наибольшую выгоду работник получит, если сделает это в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. А это август (23 р. д.), март и октябрь (по 22 р. д.). А наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 р. д.) и в феврале (18 р. д.).

Об этом рассказала юрист компании HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. По ее словам, выгода в данном случае строится на особенностях расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Так, оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число отработанных дней.

Чтобы рассчитать отпускные, бухгалтеры выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.