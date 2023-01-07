В январе и феврале стоит поработать: юрист назвала лучшие месяцы для отпуска в 2023 году

Когда будет разумнее всего взять отпуск на работе в 2023 году? Наибольшую выгоду работник получит, если сделает это в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. А это август (23 р. д.), март и октябрь (по 22 р. д.). А наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 р. д.) и в феврале (18 р. д.).
Об этом рассказала юрист компании HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. По ее словам, выгода в данном случае строится на особенностях расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Так, оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на число отработанных дней.
Чтобы рассчитать отпускные, бухгалтеры выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.
«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — цитируют Нечаеву РИА Новости.
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Юрист обратила внимание, что отпуск станет выгоднее, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочие дни из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск между майскими праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется - отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.