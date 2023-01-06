Ноги будут в тепле: рецепт зимнего согрева родом из СССР

На дворе зима – как сберечь ноги от холода, если обувь по каким-то причинам не справляется? Есть старый «бабушкин» метод родом из СССР.

В маленькой посуде смешиваем пару щепоток толченного красного перца и половину чайной ложки жира норки или барсука. Полученный согревающий крем втираем в стопы, и можно спокойно идти по делам даже в самый лютый мороз - ноги останутся теплыми.

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