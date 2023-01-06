Полки с товаром и никакого мошенничества: эксперт рассказала, как избежать обмана в супермаркетах

Выкладка товаров на полки в супермаркетах – это сложных процесс со множеством «подводных камней», многие из которых направлены против покупателя. А точнее, эти уловки используются продавцами для того, чтобы «впарить» потребителям то, что нужно магазину.

О некоторых таких моментах рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Маркетологи давно изучили психологию человека, поэтому выкладывают товар определенным образом. Так на уровне глаз обычно оказывается тот товар, который нужно реализовать как можно быстрее. Иногда он может быть вообще не вкусным и с почти истекшим сроком годности. А на полках ниже, куда взгляд человека падает редко, можно найти более дешевые продукты и более вкусные», - цитирует эксперта портал «А теперь внимание!»

«Само движение по магазину также выстроено определенным образом. В каждом супермаркете создается определенный коридор, по которому вы перемещаетесь. У вас нет возможности, взяв один товар, сразу же подойти к кассе. Вы проходите в череде множества полок, где у вас перед глазами мелькают рекламные баннеры, красные ценники, определенная выкладка».