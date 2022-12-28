Самый лучший день: москвич оригинально проставился соседям в честь развода с женой

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Мужчина придумал, как устроить праздник, не собирая соседей в своей однушке. Фото: Global Look Press

Он выставил халявное пиво прямо в подъезд.

Житель московской многоэтажки оригинально предложил соседят отпраздновать важное событие в его жизни. Возле лифта в многоквартирном доме появился столик с алкогольными напитками в банках, а над ним висело объявление о празднике.

«Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Наконец-то я развелся со своей гадюкой! Всех в однушке принять не смогу, поэтому просто угощайтесь по баночке в руки! Не для детей!» — говорилось в записке.

Фотофакт опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва». На снимке видно, что счастливый экс-семьянин еще и украсил свою презентацию воздушными шарами.

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Остается надеяться, что халявный алкоголь действительно не попал в руки детей. Что ж там за «гадюка» была, развод с которой вызвал столько радости?

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