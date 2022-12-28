Самый лучший день: москвич оригинально проставился соседям в честь развода с женой

Житель московской многоэтажки оригинально предложил соседят отпраздновать важное событие в его жизни. Возле лифта в многоквартирном доме появился столик с алкогольными напитками в банках, а над ним висело объявление о празднике.

«Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Наконец-то я развелся со своей гадюкой! Всех в однушке принять не смогу, поэтому просто угощайтесь по баночке в руки! Не для детей!» — говорилось в записке.

Фотофакт опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва». На снимке видно, что счастливый экс-семьянин еще и украсил свою презентацию воздушными шарами.