Самый лучший день: москвич оригинально проставился соседям в честь развода с женой

Житель московской многоэтажки оригинально предложил соседят отпраздновать важное событие в его жизни. Возле лифта в многоквартирном доме появился столик с алкогольными напитками в банках, а над ним висело объявление о празднике.
«Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Наконец-то я развелся со своей гадюкой! Всех в однушке принять не смогу, поэтому просто угощайтесь по баночке в руки! Не для детей!» — говорилось в записке.
Фотофакт опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва». На снимке видно, что счастливый экс-семьянин еще и украсил свою презентацию воздушными шарами.
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Остается надеяться, что халявный алкоголь действительно не попал в руки детей. Что ж там за «гадюка» была, развод с которой вызвал столько радости?