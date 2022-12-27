Вопреки обману: как правильно выбрать квашеную капусту в магазине

Как правильно выбрать квашеную капусту к Новому году? Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева отмечает, что в этом вопросе нужно быть аккуратным. Особенно это касается покупки капусты на вес.

Необходимо обязательно проверять срок годности, но и здесь клиентов может ждать обман.