Вопреки обману: как правильно выбрать квашеную капусту в магазине

Как правильно выбрать квашеную капусту к Новому году? Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева отмечает, что в этом вопросе нужно быть аккуратным. Особенно это касается покупки капусты на вес.
Необходимо обязательно проверять срок годности, но и здесь клиентов может ждать обман.
«Проблема в том, что такая капуста может храниться в негерметичной упаковке порядка недели. Вот только продавцы часто любят «продлевать» срок годности капусты, клея на упаковку новые этикетки. Поэтому узнать настоящий срок годности почти невозможно. Лучшим выходом будет взять капусту, которая расфасована на заводе. Ее, как правило, отличает яркая этикетка», — цитирует эксперта «А теперь внимание!».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что сейчас лучше квасить капусту самим — ведь в декабре она рекордно подешевела.