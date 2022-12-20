Зимнее солнцестояние 2022: что нужно сделать для благополучия накануне — 21 декабря

21 декабря нужно обязательно нужно посвятить очищению дома, своих рабочего места, тела, окружения и мыслей. Такой совет дала астролог Елена Мун, так как на следующий день — 22 декабря — будет наблюдаться зимнее солнцестояние.

По ее словам, первое, что нужно сделать накануне, — выбросить старые вещи и избавиться от всего ненужного. Посуду со сколами, сломанную мебель, изношенные вещи необходимо отправить в утиль. А в процессе уборки астролог посоветовала рассыпать соль в каждом углу дома, чтобы избавиться от негативной энергии. Смывать ее нужно только в самом конце — когда порядок будет наведен. Если есть возможность, то можно разжечь костер из старых вещей во дворе и повеселиться возле него всей семьей.

Также важно подвести итоги года — подытожить, чему вы научились, что изменили. Можно выписать в блокнот все свои благодарности и обиды, а затем простить «врагов».

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