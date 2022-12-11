«В сутках не 24 часа»: Юлия Барановская поделилась, как умудряется все успевать

Телеведущая Юлия Барановская удивляет своей работоспособностью. Она в одиночку воспитывает троих детей, снимается сразу в ряде проектов, а еще ведет блоги в социальных сетях. В недавнем интервью 42-летнюю звезду спросили, сколько у нее часов в сутках, и как она умудряется все успевать.
«Мой педагог по физике еще в школе научила меня, ну и весь наш класс, одной мудрости. Она сказала как-то, что в сутках не 24 часа, а ровно столько времени, чтобы успеть сделать все то, что вы действительно по-настоящему хотите сделать. Я живу в этом глубоком убеждении, уже проверенном на практике, что мы всегда успеваем сделать то, что мы по-настоящему хотим успеть. Если мы что-то не делаем, говорим, что времени не хватило, значит, мы не хотели этого сделать изначально», - рассказала Юлия изданию Woman Journal.
«На все, что я по-настоящему хочу сделать, я нахожу время. В моих сутках ровно столько времени, сколько нужно, чтобы все это успеть».
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Следом Барановскую спросили, как воспитать в себе сильную женщину. Телезвезда ответила, что пусть лучше мужчина будет сильным, а дело женщины – излучать любовь.
«Сила женщины в любви. Единственное оружие женщины — это ее любовь, - говорит Юлия. - Женщина — это источник любви и света. Но нужно понимать, что ты не можешь распространять любовь вокруг, если ты к себе относишься как-то не так. А у нас многие женщины, к сожалению, себя не любят, растут с мыслью, что с ними что-то не так».
«Приведу простой пример. Все мы подводим итоги в конце дня. Как правило, мы вспоминаем все свои неудачи: «Это не успела, то не сделала, уроки не проверила, завтрак не приготовила, туда опоздала...». Мы себя не хвалим. «Я сегодня проспала. Какое счастье! Хотя бы выспалась.
Молодец», — никто ведь так не мыслит. У нас женщины вечно за что-то себя ругают. А ругают — значит, не любят себя. Невозможно излучать любовь, дарить любовь, если сама себя не любишь».
Телезвезда подчеркнула сильная женщина — это та, любит себя и всех вокруг, а не та, что смело рискует жизнью. Сама Барановская недавно серьезно рисковала собой, снимая проект «Женщины Донбасса».