«В сутках не 24 часа»: Юлия Барановская поделилась, как умудряется все успевать

Телеведущая Юлия Барановская удивляет своей работоспособностью. Она в одиночку воспитывает троих детей, снимается сразу в ряде проектов, а еще ведет блоги в социальных сетях. В недавнем интервью 42-летнюю звезду спросили, сколько у нее часов в сутках, и как она умудряется все успевать.

«Мой педагог по физике еще в школе научила меня, ну и весь наш класс, одной мудрости. Она сказала как-то, что в сутках не 24 часа, а ровно столько времени, чтобы успеть сделать все то, что вы действительно по-настоящему хотите сделать. Я живу в этом глубоком убеждении, уже проверенном на практике, что мы всегда успеваем сделать то, что мы по-настоящему хотим успеть. Если мы что-то не делаем, говорим, что времени не хватило, значит, мы не хотели этого сделать изначально», - рассказала Юлия изданию Woman Journal.

«На все, что я по-настоящему хочу сделать, я нахожу время. В моих сутках ровно столько времени, сколько нужно, чтобы все это успеть».