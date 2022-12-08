«Вы считаете себя неудачником?»: Елена Летучая рассказала, как полюбить себя и добиться успеха

Популярная телеведущая Елена Летучая написала большой пост о том, как полюбить себя. 44-летняя звезда уверена, что именно с любви к себе начинается любой успех в жизни человека. И у всем известной «ревизорро» есть четкая инструкция, с чего нужно начинать этот путь.

«Это непросто. Это - работа. Так что будьте готовы к сложной трансформации», - пишет Летучая в Telegram.

«Любовь к себе начинается с честности перед собой. Если вы хотите себя полюбить, то вам придется взглянуть на себя и признаться в том, кто вы есть на самом деле. Невозможно искренне любить человека, которого ты толком не знаешь, и который много чего о себе не договаривает».

«Посмотрите на себя: что в этом человеке прекрасно, а где гнильца? Ох как мы не любим признаваться в проступках и ошибках! Ну кто захочет назвать себя подонком? Но без этой ломки не выйдет. Правда о себе помогает создать «дорожную карту», по которой вы будете двигаться, объезжая острые углы, которые в прошлый раз заставили поступить вас подло».

«Через какое-то время, когда вы сможете проработать те аспекты, которые считали «темными», вы увидите уже другого себя. А чего ж не любить человека, который чист и гармоничен?»

«То же самое касается и других аспектов жизни, которые отравляют нашу личность: поговорите с собой прямо. Вы считаете себя неудачником? Почему? Что вы сделали, чтобы изменить эту ситуацию? Где упустили шанс? Почему вместо того, чтобы действовать вы страдаете, лежа на диване? Только откровенность позволит вам принять свое «я» и достичь гармонии. Так что любовь к себе - это очень обременительно и неудобно. Но в этом случае цель оправдывает средства».