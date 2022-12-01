Инвалиды-колясочники могут вызвать в Москве специальное такси от «Яндекса»

Сервис такси «Яндекс Go» и Департамент транспорта Москвы запустили тариф «Специальный» — для маломобильных пассажиров. Теперь люди, которые передвигаются в инвалидных креслах, могут вызвать себе микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в течение получаса.
Как отметили в «Яндексе», такой тип путешествия будет удобен как пользователям электрокресел, так и людям со складными креслами — им не придется с трудом пересаживаться в машину, а также собирать и разбирать свое средство передвижения.
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Как передает ТАСС, водители, работающие в рамках нового тарифа, прошли специальное обучение и тренинги на нестандартные ситуации в пути. Также их обучили обращению с инвалидными креслами и правильной парковке. В образовательной программе для шоферов приняли участие сотрудники благотворительных и некоммерческих организаций.
Чтобы воспользоваться «Специальным», нужно при заказе такси в приложении Go пролистать список тарифов до конца вправо и открыть раздел «Другие».