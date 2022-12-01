Инвалиды-колясочники могут вызвать в Москве специальное такси от «Яндекса»

Сервис такси «Яндекс Go» и Департамент транспорта Москвы запустили тариф «Специальный» — для маломобильных пассажиров. Теперь люди, которые передвигаются в инвалидных креслах, могут вызвать себе микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, и машина приедет в течение получаса.

Как отметили в «Яндексе», такой тип путешествия будет удобен как пользователям электрокресел, так и людям со складными креслами — им не придется с трудом пересаживаться в машину, а также собирать и разбирать свое средство передвижения.

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