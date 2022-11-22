Новые дома в России планируют оборудовать площадками для посадки беспилотников

В России планируют строить дома с посадочными площадками для беспилотников. Увеличить долю таких объектов в ближайшие три года поручил вице-премьер Денис Мантуров. Проектом занимается Минстрой РФ.

Предполагается, что беспилотные летательные аппараты будут использоваться для воздушной доставки грузов прямо домой к получателям. Но ведь они должны где-то садиться и не в случайном месте, а на специально оборудованных площадках, на которые будут ориентироваться при приземлении.

Для осуществления идеи Минстрою необходимо разработать критерии размещения таких объектов и внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок строительства и ввода зданий в эксплуатацию.