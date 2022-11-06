Малежик вспомнил, как его родители разрушили дом, чтобы поскорее получить новое жилье в Москве

В новом интервью 75-летний эстрадный певец Вячеслав Малежик вспомнил свое детство в Москве.

Он рассказал, что до 17 лет жил с родителями в «московском гетто» - между Белорусским вокзалом и Бутырским Валом. По словам заслуженного артиста России, в тех бараках были жуткие условия с туалетом на улице, и местные жители так мечтали о переезде в нормальное жилье, что готовы были разрушить то, что у них есть.

«Когда Хрущев начал строить свои пятиэтажки, все стали грезить о переселении из бараков. Неподалеку, в Тишинских переулках, раз в полтора месяца обязательно горели деревянные дома — жители сами их поджигали, желая поскорее получить заветную жилплощадь», - рассказал Малежик журналу «Москвич».

«Но мои родители пошли по другому пути: у нашего дома был кирпичный фундамент — возвращаясь после смены, отец брал лом и долбил дырку в кладке, куда заливал воду, чтобы, замерзнув, она расперла все изнутри. Так практически за несколько недель родители и соседи довели дом до аварийного состояния — он стоял на сорока подпорках. И нам выдали квартиру в новом районе».