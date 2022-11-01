Дженнифер Энистон и Сандра Буллок показали, как вырезать светильник из тыквы на Хеллоуин

Дженнифер Энистон и Сандра Буллок

Дженнифер Энистон и Сандра Буллок. Фото: Global Look Press

Звезда «Друзей» выложила видео мастер-класс.

Хеллоуин прошел, и практически все голливудские звезды отметили его эффектными нарядами и мрачными вечеринками.

А вот давние подруги Дженнифер Энистон и Сандра Буллок собрались в кругу близких, чтобы почтить давнюю традицию праздника – вырезать пугающий фонарь из тыквы своими руками.

Звезда «Друзей» опубликовала в социальной сети ролик, как она делает популярное украшение для дома своими руками. На видео все понятно и без перевода.

Сначала у тыквы вырезается большое круглое отверстие внизу, через которое достается лишняя мякоть. Дженнифер убрала ее с помощью кухонного миксера. Глаза и нос можно вырезать вручную, но чтобы получилось ровнее, современные американцы используют фигурные формочки, который вбивают в тыкву молотком. А в финале Энистон засыпала внутрь своего светильника корицу.

«Корица уберет запах из дырок», - пояснила ее подруга Сандра.

В итоге в нужное место ставиться свечка, а сверху нее – изуродованная тыква. Вот и вся наука.

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