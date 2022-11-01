Дженнифер Энистон и Сандра Буллок показали, как вырезать светильник из тыквы на Хеллоуин

Хеллоуин прошел, и практически все голливудские звезды отметили его эффектными нарядами и мрачными вечеринками.

А вот давние подруги Дженнифер Энистон и Сандра Буллок собрались в кругу близких, чтобы почтить давнюю традицию праздника – вырезать пугающий фонарь из тыквы своими руками.

Звезда «Друзей» опубликовала в социальной сети ролик, как она делает популярное украшение для дома своими руками. На видео все понятно и без перевода.