Дженнифер Энистон и Сандра Буллок показали, как вырезать светильник из тыквы на Хеллоуин

Хеллоуин прошел, и практически все голливудские звезды отметили его эффектными нарядами и мрачными вечеринками.
А вот давние подруги Дженнифер Энистон и Сандра Буллок собрались в кругу близких, чтобы почтить давнюю традицию праздника – вырезать пугающий фонарь из тыквы своими руками.
Звезда «Друзей» опубликовала в социальной сети ролик, как она делает популярное украшение для дома своими руками. На видео все понятно и без перевода.
Сначала у тыквы вырезается большое круглое отверстие внизу, через которое достается лишняя мякоть. Дженнифер убрала ее с помощью кухонного миксера. Глаза и нос можно вырезать вручную, но чтобы получилось ровнее, современные американцы используют фигурные формочки, который вбивают в тыкву молотком. А в финале Энистон засыпала внутрь своего светильника корицу.
«Корица уберет запах из дырок», - пояснила ее подруга Сандра.
В итоге в нужное место ставиться свечка, а сверху нее – изуродованная тыква. Вот и вся наука.