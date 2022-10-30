Кейт Бланшетт поделилась актерским лайфхаком, как заплакать в любой момент

Настоящий актер при необходимости может в любой момент изобразить счастье или горе, улыбку или слезы. Вот только, если улыбнуться довольно просто, то как заставить себя заплакать?

Одним из способов на днях поделилась обладательница двух премий «Оскар», 53-летняя Кейт Бланшетт.

«Один актер, пожилой актер, театральный актер, сказал мне: «Знаешь, если тебе нужно поплакать, ты отворачиваешься за кулисами и дергаешь себя за волосы в носу». И это работает», - поделилась кинозвезда в YouTube-шоу Hot Ones.

В этом интернет-проекте знаменитости отвечают на вопросы, пробуя крылышки с разными острыми соусами. Поучаствовав, Кейт пришла к тому, что эти добавки тоже могут помочь актеру в его ремесле.