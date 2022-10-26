Никогда не насыпайте в специальный лоток: как сэкономить на стиральном порошке

Эксперты раскрыли маленькую хитрость, которая поможет существенно сэкономить на стиральном порошке, ведь стоит он сейчас очень дорого.

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Чтобы уменьшить расход моющего средства, его стоит насыпать не в специальный лоток машинки, а прямо внутрь барабана на белье.

Этот простой метод сохранит стиральный порошок полностью на вещах, которые нуждаются в очищении. Если же действовать старым способом, то средство частично смоется при заливе в барабан, и вы потеряете вместе с ним и свои деньги.

Эксперты предупреждают, что пользоваться этим методом стоит при предварительном прочтении инструкции. Если в ней написано, что в барабан запрещено насыпать порошок, то делать этого не стоит.

Источник belnovosti.by.