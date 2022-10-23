«Засунул мне в ухо»: Клава Кока поделилась оригинальным способом, как с ней однажды познакомились

Певица Клава Кока стала героиней проекта московского Дептранса под названием «Звезды в метро».

26-летняя артистка рассказала, что больше всего воспоминаний у нее связано со станцией метро «Комсомольская», так как здесь она в свое время торговала сим-картами.

Клава поделилась, что не раз договаривалась встретиться с незнакомыми молодыми людьми в центре станции (по делам и не только), но бывало, что уходила совершенно не с тем человеком, с которым была назначена встреча.

«Метро - это идеальное место для знакомства, мне кажется: сразу видишь человека таким, какой он есть, - сказала Клава. - Один из самых оригинальных способов, кстати, как со мной пытались познакомиться: сидел парень, слушал свою музыку, и он наушник просто достал из своего уха и засунул ко мне в ухо. И мы слушали вместе его музыку, и потом он спросил, как меня зовут».

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