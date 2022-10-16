«Жирный бургер или огромный кусок торта»: Клава Кока поделилась, как спасается от разочарования в жизни

В ночь на 16 октября певица Клава Кока вышла к своим поклонникам в социальные сети и поделилась, что накануне несколько раз плакала от разных эмоций. 26-летняя звезда отметила, что благодарна миру за способность чувствовать, даже когда эмоции не самые позитивные.
В ответ один из поклонников написал ей, что уже ничего не чувствует, только разочарование во всем, и спросил, что делать в такой ситуации.
«У меня такое бывает, - написала Клавдия в Telegram. - Мне помогает смена обстановки, но чаще в одиночестве. Адреналин. Помощь другим, вдохновляют их эмоции».
«Расписать цели, подумать о будущем. Главное - нужно время и разговор с собой. Никто не поможет тебе выйти из этого состояния, кроме тебя».
«А возможно, сейчас это важный период, для того чтобы просто замедлиться и начать ценить эти самые эмоции и вкус жизни. Ведь после долгой диеты так клево съесть жирный бургер или огромный кусок торта, правда?»
Поклонники в комментариях рассыпались в благодарностях певице за такие проникновенные слова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что сейчас в жизни молодой звезды, кроме концертов и общения с подписчиками, есть еще и обвинение в оскорблении чувств верующих. Дело дошло до Следственного комитета.