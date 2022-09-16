«Не расплескивать себя»: Вадим Самойлов поделился советом, как покорить Москву

Он также поделился, что нужно для пресловутого «покорения» российской столицы.

«Это дело ответственное, хлопотное, но мне нравится в плане самодисциплины. Если ты хочешь чего-то действительно добиться, то Москва провоцирует тебя на понимание собственной мотивации. Ты должен быть собран, двигаться к своей цели, не расплескивать себя по столичным разнообразным увеселениям. Если нет этих качеств, то в Москву можно не переезжать», - цитирует музыканта журнал «Москвич».

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Кстати, в том же интервью Вадим Самойлов поделился мнением, что в столице «можно практически все города России прочувствовать». Буквально вся страна, все энергии людей представлены в этом мегаполисе, главное – знать, куда зайти.