«Не расплескивать себя»: Вадим Самойлов поделился советом, как покорить Москву

В новом интервью Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» рассказал, что общается со многими молодыми музыкантами, приезжающими в Москву в надежде стать звездами. 57-летний рокер, который и сам когда-то прошел этот путь, отметил, что лишь один из ста таких артистов остается в музыке и добивается успеха.
«Переезд в Москву — это всегда испытание, и любой человек, который решится поехать ее покорять, должен это понимать. Это всегда конкуренция, гипертребовательность к себе и такие ошибки, которые Москва не прощает. Ты навсегда можешь испортить с ней взаимоотношения в самом широком понимании этого слова», - говорит Самойлов.
Он также поделился, что нужно для пресловутого «покорения» российской столицы.
«Это дело ответственное, хлопотное, но мне нравится в плане самодисциплины. Если ты хочешь чего-то действительно добиться, то Москва провоцирует тебя на понимание собственной мотивации. Ты должен быть собран, двигаться к своей цели, не расплескивать себя по столичным разнообразным увеселениям. Если нет этих качеств, то в Москву можно не переезжать», - цитирует музыканта журнал «Москвич».
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Кстати, в том же интервью Вадим Самойлов поделился мнением, что в столице «можно практически все города России прочувствовать». Буквально вся страна, все энергии людей представлены в этом мегаполисе, главное – знать, куда зайти.