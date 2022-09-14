Найди своего предка: московские архивы царских времен станут доступны онлайн

Потомкам москвичей станет проще составить свое генеалогическое древо.

Правительство столицы и компания «Яндекс» в ближайшее время откроют онлайн-платформу, содержащую архивные документы, в которых хранятся сведения о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года. Это 7,1 миллиона страниц рукописных текстов, которые могут содержать информацию о предках нынешних россиян. И их количество растет на 50-70 тысяч страниц в месяц.

«Достаточно будет вбить в поисковую строку имя предка, и система выдаст все упоминания о нем. Вместо десятков часов сбор сведений займет минуты. А вероятность ошибок и неточностей будет сведена к минимуму», — пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

А пока что на сайте Главархива Москвы можно найти оцифрованные метрические книги (переписи), которые в стародавние времена вели религиозные организации.