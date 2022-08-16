«Навязываю свое присутствие»: Курбан Омаров поделился, как его несерьезный блог помогает бизнесу

Бизнесмен отметил, что иметь раскрученный блог довольно благоприятно для партнерских отношений. Друзья и коллеги постоянно наблюдают за ним и проникаются доверием.

«Волей неволей навязываю им свое присутствие через телефон и уже как родной. Если даже мы только начали делать бизнес, то они меня уже знают. Это часто помогает именно в бизнес-отношениях, когда ты начинаешь общаться с человеком, а он тебя уже знает много лет. Он знает, кто ты, что ты, и, как правило, доверие возникает моментально», — сказал Курбан в интервью психологу Юлие Никас.

Предприниматель отметил, что блог — это его хобби, творчество, удовольствие, которое началось с появлением детей, а бизнесом он занимался всегда и продолжает это делать.