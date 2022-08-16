«Навязываю свое присутствие»: Курбан Омаров поделился, как его несерьезный блог помогает бизнесу

Бывшего мужа Ксении Бородиной, предпринимателя Курбана Омарова спросили, не мешает ли ему эпатажная жизнь в социальных сетях строить серьезные отношения с бизнес-партнерами. Ведь на странице 41-летнего мужчины часто проскакивают шуточки, девочки, тусовки, котики и много еще чего несерьезного.
«Самое главное — я там адекватный (в социальных сетях. — Прим. авт.). Они делают то же самое… Я ничего такого не делаю, что не делают другие. В общей массе. Все же в рамках приличия», — ответил Омаров.
Бизнесмен отметил, что иметь раскрученный блог довольно благоприятно для партнерских отношений. Друзья и коллеги постоянно наблюдают за ним и проникаются доверием.
«Волей неволей навязываю им свое присутствие через телефон и уже как родной. Если даже мы только начали делать бизнес, то они меня уже знают. Это часто помогает именно в бизнес-отношениях, когда ты начинаешь общаться с человеком, а он тебя уже знает много лет. Он знает, кто ты, что ты, и, как правило, доверие возникает моментально», — сказал Курбан в интервью психологу Юлие Никас.
Предприниматель отметил, что блог — это его хобби, творчество, удовольствие, которое началось с появлением детей, а бизнесом он занимался всегда и продолжает это делать.