Натали Портман рассказала, как стала выше на 20 сантиметров на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»

Фанаты Натали Портман наверняка заметят, что в новом фильме «Тор: Любовь и гром» она выглядит значительно выше, чем в жизни. И даже выше, чем в предыдущих кинокомиксах Marvel.

Кто не в курсе, в этом фантастическом боевике ее персонаж из подружки супергероя сам станет супергероиней. Для этого преображения 41-летняя актриса десять месяцев занималась в спортзале. Но мускулы мускулами, а в росте просто так не прибавить.

В новом интервью Портман поделилась, что стала выше аж на 9 дюймов, это около 22 сантиметров.

«Мне действительно нравилось, когда люди видели меня такой большой», — поделилась Натали.

Можно сразу подумать, что артистку поставили на каблуки, но не будет же супергероиня сражаться на таких высоких каблуках. Для того, чтобы сделать ее повыше, режиссер Тайка Вайтити и его команда придумали другой способ.

«Мы репетировали сцену, они отслеживали мой путь, а затем на нем строили дорожку, которая находилась примерно в одном футе от земли, и затем я просто шла по ней», — цитирует актрису издание Variety.

Она со смехом добавила, что ее партнеру Крису Хемсворту и другим актерам в кадре приходилось постоянно перешагивать построенную дорожку, но делать это незаметно для камеры, из-за чего съемки стали гораздо веселее.

Напомним, что премьера кинокомикса «Тор: Любовь и гром» состоится на Западе 8 июля. В российских кинотеатрах ее вряд ли покажут из-за бойкота голливудских студий.

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